РИАМО – 18 июн. Российские банки в период с января по май текущего года нарастили объем выдачи потребительских кредитов на 27,3%, до 1,02 триллиона рублей, пишет Газета.ru.

«По данным 4,1 тысячи кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2018 года сумма выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составила 1020,7 миллиарда рублей. Это на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (802 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.

Количество выданных за пять месяцев потребительских кредитов составило 5,86 миллиона единиц.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Банк России принял решение ужесточить регулирование потребкредитов.