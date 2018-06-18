РИАМО - 18 июн. Около 35 миллионов рублей выделили в подмосковных Серебряных Прудах на капитальный ремонт детского сада в поселке Дмитровский, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В понедельник Павлихин отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым о работе за 2017 год и рассказал о планах на 2018 год.

«В этом году мы ремонтируем один детский сад в поселке Дмитровский, на него выделены 35 миллионов рублей. Работы будут проведены полностью, комплексно: с благоустройством, фасадом», - сказал Павлихин.

Он отметил, что в прошлом году в городском округе отремонтировали школу и детский сад.

«Садик «Малышок» в поселке Успенский пришел в такое состояние, что находиться там детям было проблемно уже во всех смыслах. Благодаря правительству Московской области и лично губернатору нам выделили финансы, и мы провели полный ремонт, начиная с крыши: инженерная инфраструктура, внешний вид, забор, благоустройство. Садик получил новую жизнь», - добавил глава.