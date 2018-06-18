РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В микрорайоне Силикат подмосковных Котельников разработают дорожную карту разгрузки железнодорожных вагонов, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Ранее жители микрорайона Силикат пожаловались на громкие звуки по ночам со стороны железной дороги в промзоне. Там рабочие АБЗ «Котельники» разгружали ночью вагоны.

«Надо проработать дорожную карту разгрузки вагонов. Пригласить руководителей АБЗ «Котельники», показать им карту», – сказал Булгаков.

Он добавил, что в случае несогласия руководителей данной компании с дорожной картой, для решения проблемы привлекут сотрудников правоохранительных органов.