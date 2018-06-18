РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В понедельник сотрудники прокуратуры Подольска совместно с представителем Минэкологии Подмосковья проверили точки продаж растений в округе на наличие цветов из Красной книги Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В горокруге в понедельник состоялся рейд, направленный на выявление незаконного сбора и продажи растений, занесенных в Красную книгу Подмосковья. В мероприятии приняли участие старший помощник подольского городского прокурора Светлана Давлетшина, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области Илья Константинов, а также представитель УМВД России по Подольску.

«Данный рейд совместно с представителем Минэкологии Московской области проводится в связи с публикацией министерством сообщения о незаконном сборе и продажи растений, занесенных в Красную книгу Московской области на территории Подмосковья. В связи с чем в Подольске проверяются места продаж растений на наличие краснокнижных первоцветов. Всего в ходе рейда планируется проверить пять точек продаж», – сказала Давлетшина.

По словам Константинова, в одном из мест продажи было выявлено растение Молодило. В настоящее время устанавливается место поставки данного цветка, а также выясняется, относится данное растение к виду, занесенному в Красную книгу Московской области.

«Подобные рейды проводятся регулярно. Жителям необходимо помнить о том, что важно охранять окружающую среду, а также беречь и не уничтожать редкие растения», – пояснил Константинов.