РИАМО - 18 июн. Столичные полицейские задержали двоих иностранцев, которые подозреваются в краже 1,4 тысячи долларов у гражданина Бразилии, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В отдел МВД РФ по Пресненскому району Москвы поступило сообщение от гражданина Бразилии. По его словам, после общения с неизвестными на улице он обнаружил у себя пропажу денежных средств в сумме 1,4 тысячи долларов США. Оперативники <…> задержали подозреваемых. Ими оказались двое 37-летних иностранных граждан», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, один из злоумышленников, вступив в преступный сговор со своим знакомым, подошел на улице к мужчине и представился сотрудником полиции.

Под предлогом проверки документов он потребовал паспорт гражданина Бразилии, в котором находились денежные средства. Завладев деньгами, злоумышленник скрылся с подельником на автомобиле. Ущерб составил около 84 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).