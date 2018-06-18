РИАМО - 18 июн. В подмосковных Серебряных Прудах в текущем году отремонтируют 13 километров дорог, а также дворовые территории, на эти цели в бюджете заложили 50 миллионов рублей, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

В понедельник Павлихин отчитался перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым о работе за 2017 год и рассказал о планах на 2018 год.

«В этом году мы выделили 50 миллионов рублей на ремонт дорог и благоустройство, всего планируется отремонтировать 13 километров дорог», - сказал Павлихин.

Он добавил, что в текущем году в муниципалитете планируют активно ремонтировать внутридворовые территории.