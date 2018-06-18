РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ)- 18 июн. В 2018 году на замену лифтов по программе капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в подмосковных Люберцах выделят свыше 159 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В 2018 году в программу капитального ремонта общего имущества МКД в Люберцах включено 119 домов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Люберцах выделено более 691 миллиона рублей, из них на замену лифтового оборудования в 28 МКД потратят более 159 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Из данных денег более 162 миллионов рублей направят на ремонт кровель в 46 многоквартирных домах, более 127 миллионов рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем в 37 МКД, на ремонт фасада в 27 МКД выделена сумма свыше 184 миллионов рублей. На ремонт фундамента 17 многоквартирных домов направят около 3 миллионов рублей.

«В этом (2018 году – ред.) году при проведении общестроительных работ капитального характера в многоквартирном жилом фонде Подмосковья особое внимание мы уделяем энергоэффективности применяемых технологий. При утеплении фасадов применяются современные фасадные системы нового поколения, устанавливаются в многоквартирных домах оборудование для учета и регулирования потребления ресурсов в системах отопления и теплоснабжения, включая узлы управления потреблением тепловой энергии, горячей воды, а также коллективные приборы учета потребления ресурсов. Все эти мероприятия позволяют жителям получать экономию при оплате жилищно-коммунальных услуг до 25%», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

В программу капитального ремонта 2017 года в городском округе Люберцы было включено 165 МКД по общестроительным работам и 18 МКД по замене лифтов. По словам Хромушина, на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей.