РИАМО - 18 июн. Жилой комплекс из семи корпусов, объединенных двухуровневой подземной стоянкой, планируют построить в Южнопортовом районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс» по адресу: Волгоградский проспект, владение 32/3, Южнопортовый район, Юго-Восточный административный округ города Москвы», - говорится в сообщении.

В сумме в корпусах расположится 1916 квартир общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров. В составе жилого комплекса появятся 244 студии, 837 однокомнатных, 686 двухкомнатных, а также 149 трехкомнатных квартир.

Кроме того, проектом предусмотрена подземная стоянка, предназначенная для постоянного и временного хранения легковых автомобилей. Въезд и выезд машин будет осуществляется через шлагбаум и секционные ворота по двухпутной прямолинейной закрытой рампе. В составе автостоянки на въездной полосе рампы предусмотрено размещение автоматической мойки колес и днища легковых автомобилей.

Также проект предусматривает размещение дошкольной образовательной организации кратковременного пребывания без организации сна и прогулок, рассчитанной на 79 мест. Групповые ячейки будут выполнены отдельными блоками, в их составе появятся раздевальные, групповые, буфетные и туалетные для детей. Также там будет универсальный зал, кружковая и блок медицинских помещений.

В рамках благоустройства территории планируют размещение тротуаров, устройство площадок для игр детей, спорта и отдыха, а также установку малых архитектурных форм. Кроме того, предполагается разбивка газонов, высадка зеленых насаждений и устройство наружного освещения.

«Сегодня правительство Москвы в лице мэра города Сергея Собянина уделяет особое внимание развитию не только центральной части города, но других районов столицы, совершенствуя транспортное снабжение, благоустраивая парки и возводя новое комфортное жилье с проработанной инфраструктурой», - подчеркнул председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.