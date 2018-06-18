РИАМО - 18 июн. В подмосковном Волоколамске перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в невыплате работникам заработной платы в сумме свыше 3,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего генерального директора местной коммерческой организации ООО «XXI Век Строительные Технологии», обвиняемого в невыплате заработной платы, пособий и иных выплат (часть 1 статьи 145.1 УК РФ, часть 2 статьи 145.1 УК РФ) работникам организации», – говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2016 по январь 2018 года обвиняемый из личной заинтересованности совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат 11 работникам организации на общую сумму более 3,8 миллиона рублей и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат одному работнику организации на общую сумму 63 тысячи рублей.

«Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, в ходе следствия обвиняемый полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, погасив перед потерпевшими всю задолженность по зарплате», – уточняется в материале.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.