РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В поселении Малаховка подмосковных Люберец ввели в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс, площадь здания составила порядка 1,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового спортивно-оздоровительного комплекса, построенного в поселении Малаховка городского округа Люберцы. Строительство объекта велось за счет внебюджетных средств», – сказал глава министерства Руслан Тагиев.

В двухэтажном здании на площади порядка 1,3 тысячи квадратных метров разместили универсальный спортивный зал, тренажерный зал и другие помещения для проведения учебно-тренировочных занятий, различных спортивно-массовых мероприятий. На прилегающей территории обустроена парковка, выполнены все необходимые работы по благоустройству.

Застройщиком спортивного объекта выступил ООО «АСП». Объем инвестиций составил порядка 90 миллионов рублей. Создано 20 новых рабочих мест.