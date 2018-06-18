РИАМО - 18 июн. Для болельщиков главного футбольного события мобильный оператор Tele2 открыл в крупных московских торговых центрах зоны виртуальной реальности, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Специально к футбольному соревнованию Tele2 подготовил серию мероприятий, создающих ощущение причастности к спортивному празднику. В крупных торговых центрах Москвы оператор открыл VR-зоны для болельщиков. Погружаясь в виртуальную реальность, каждый посетитель может почувствовать себя в роли вратаря сборной по футболу и выиграть сувениры», - говорится в сообщении.

В нескольких подмосковных городах оператор Tele2 открыл места для просмотра матчей. Здесь организуют онлайн-трансляции матчей, чтобы жители смогли увидеть лучшие игры и поддержать любимые команды.

Помимо этого, в салонах связи оператора установлены плазменные панели, на которых транслируются матчи. Накануне игр персонал монобрендов Tele2 надевает форму команд-участниц. А на московских вокзалах и в аэропортах появились фотозоны с футбольной тематикой, в которых можно не только сделать памятные фото, но и зарядить телефон.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.