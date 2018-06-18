РИАМО - 18 июн. Этим летом в Московской области найдут работу более 23 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, для этого им необходимо обратиться в ближайший центр занятости, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В 2018 году на территории Московской области планируется трудоустроить 23 596 подростков по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На выплату материальной поддержки, получаемой в период трудоустройства, из регионального бюджета выделили 27,8 миллиона рублей», – сказала министр социального развития области Ирина Фаевская.

Для того, чтобы найти работу, подростку необходимо обратиться в ближайший к месту жительства центр занятости населения Московской области с целью подбора подходящих вариантов постоянной работы или работы временного характера (в свободное от учебы время).

При наличии в банке вакансий подходящих вариантов работы специалисты центра занятости выдают подростку направление к работодателю для трудоустройства.

«Продолжительность рабочего времени для подростка в соответствии с трудовым кодексом РФ: в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет – четыре часа; в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – пять часов; в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – семь часов», – говорится в сообщении.

Участие подростка в программе временного трудоустройства осуществляется в соответствии с договором о совместной деятельности центра занятости с организациями, независимо от их форм собственности и организационно-правовой формы, имеющими средства на выплату заработной платы участникам работ.

Для того, чтобы получить работу, подросток заключает срочный трудовой договор, и помимо заработной платы от работодателя, он получает ежемесячно материальную поддержку от центра занятости населения в размере до 1 275 рублей.