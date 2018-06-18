РИАМО - 18 июн. Жители Подмосковья записались на прием к врачу онлайн более 4 миллионов раз за пять месяцев 2018 года, это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Внедрение информационных технологий улучшает качество медицинского обслуживания населения. Эти нововведения позволяют пациентам быстро и без труда записаться к нужному специалисту и избавляют от необходимости ехать в поликлинику и стоять в очереди в регистратуру. И мы видим, как быстро растет заинтересованность жителей в таком формате записи», - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он также отметил, что в прошлом году врача на дом через интернет вызвали 47 тысяч раз, а в этом году — уже более 273 тысяч раз, также почти в три раза увеличилось количество записей через call-центр.

С 1 сентября прошлого года в Московской области запись к врачу организована непосредственно через сайт государственных услуг (zdrav.mosreg.ru), инфоматы или посредством звонков в единый контактный центр по номеру: 8 (800) 550-50-30. Запись к некоторым узким специалистам осуществляется только по системе «врач-врач».