РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Корпуса №№1, 3 и 5 жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино Балашихи сдадут в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Главстрой».

В настоящее время в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино ведется строительство шести корпусов одновременно: №№1, 3, 5, 6, 9 и 10. Оно идет в соответствии с заявленным графиком.

«Дома №№1, 3 и 5 находятся в высокой стадии готовности. В корпусах практически завершены наружные каменные работы, монтаж окон, остекление лоджий. Параллельно специалисты приступили к внутренним работам. Сдача всех корпусов №№1, 3 и 5 запланирована на третий квартал 2018 года», – говорится в сообщении.

В зданиях №№1 и 5 ведутся электромонтажные работы и устройство внутренних инженерных систем. В корпусе №3 производится кладка внутренних стен и перегородок.



Остальные три дома будут сданы позже. В корпусе №10 в настоящее время ведутся работы по возведению каркаса. На данный момент дом находится на уровне 14 этажа, здание будет сдано в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

«В корпусах №№6 и 9 ведутся работы нулевого цикла. В корпусе №6 производится гидроизоляция стен подвала, а в корпусе №9 монтаж железобетонных изделий. Сдать в эксплуатацию корпус №6 планируется в первом квартале 2020 года, а корпус №9 – во втором квартале 2019 года», – отмечается в сообщении.



Жилой квартал «Столичный» расположен в микрорайоне Саввино Балашихи. На участке площадью 57 гектар будет построено в общей сложности 890 тысяч квадратных метров жилья. Инвестиции в проект составляют 40 миллиардов рублей. На данный момент уже сданы в эксплуатацию четыре корпуса проекта - №№2, 4, 7 и 8, а также котельная и детский сад, рассчитанный на 220 детей.