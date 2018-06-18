РИАМО - 18 июн. В подмосковном городе Коломна по факту смерти ребенка в результате укуса собаки возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В центральную районную больницу Коломны 16 июня доставили полуторагодовалого мальчика с укусом в области затылка, спустя несколько часов ребенок скончался. По результатам проведенной доследственной проверки следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, мальчик вместе с мамой приехали в гости к друзьям семьи в Коломну. На участке домовладения в вольере находилась собака, которая самостоятельно выбралась из ограждения и напала на ребенка, укусив его в область головы.

К настоящему времени назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Что делать, если на вас напала собака >>