РИАМО – 18 июн. В Роспотребнадзоре предупредили жителей России о распространении кори в странах на территории Европы, корь распространяется также в США, Канаде и Латинской Америке, сообщает Газета.ru.

«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28-ми странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции. Распространение заболевания связано с недостаточным охватом населения соответствующими прививками», – говорится в сообщении.

Уровень заболеваемости корью на Украине в 2017 году в 70 раз превысил уровень 2016 года, отмечается в материале. В 2018 году в стране зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания корью, из них более 12 тысяч среди детей.

Корь также распространяется в Аргентине, Бразилии, Мексике, Перу, Канаде и США.