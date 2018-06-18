РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Подрядные организации в городском округе Люберцы провели ремонт по губернаторской программе в 401 подъезде, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На 2018 год в городском округе Люберцы запланирован ремонт 1 329 подъездов. Работы завершены уже в 401 подъезде, это составляет 30% от общего количества. Всего за минувшую (11-17 июня – ред.) неделю выполнен ремонт 20 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжается капитальный ремонт в 119 многоквартирных домах (МКД). Работы ведутся с марта текущего года.

«Ремонт кровли проведут в 41 МКД до 1 ноября 2018 года, уже выполнили на трех. Ремонт фасада завершат на 28 МКД до 1 декабря 2018 года, на сегодняшний день выполнен на одном доме. Замену внутридомовых инженерных систем выполнят в 41 МКД до 1 августа 2018 года, уже завершены работы в трех домах. Капитальный ремонт системы электроснабжения проведут в 16 МКД до 1 августа 2018 года, уже завершены работы в девяти домах», – дополнил Ружицкий.