РИАМО - 18 июн. На социальной ярмарке в подмосковном Раменском за три дня продали свыше 500 килограммов клубники и черешни, говорится в сообщении пресс-службы администрации Раменского района.

На Комсомольской площади в городе Раменское 25, 26, 27 мая проходила социальная ярмарка.

«Особенность этой ярмарки в том, что все цены на порядок ниже, чем в сетевых магазинах. Жители города покупали овощи и фрукты без наценок, так, например, клубники и черешни раскуплено более 500 килограммов», - говорится в сообщении.

Социальную ярмарку, организатором которой выступило ООО «ЦППП», посетили более 600 человек.