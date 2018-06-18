РИАМО - 18 июн. В Московской области нужно провести благоустройство, ремонт, реставрацию общественных пространств за лето и осень, так как это важный строительный период, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе встречи также обсуждалась тема благоустройства общественных пространств.

«Во всех городах Московской области большой запрос на дальнейшее благоустройство, ремонт, реставрацию скверов, парков, набережных. Жители предлагают свои идеи, помощь и поддержку. Обращаю внимание на своевременное проведение торгов и качественный, динамичный ход работ для того, чтобы мы успели в этот непродолжительный, но важный строительный период - весенне-летний, осенний - эти преобразования обеспечить», — сказал Воробьев.

В Подмосковье в рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2018 году запланировано благоустройство 64 общественных пространств в 28 муниципальных образованиях Московской области, из них 10 территорий – в городах-юбилярах.

Предстоит масштабная и комплексная работа по преображению облика городов и созданию условий для комфортной жизни в регионе.

Новые общественные пространства будут созданы в Ивантеевке, Королеве, Лотошине, Рузе, Ступине, Бронницах, Щелкове, Звездном городке и других подмосковных городах.