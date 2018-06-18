РИАМО - 18 июн. В Подмосковье 19 июня состоится расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители областных министерств, а также главы муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«В 10:00 19 июня под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства региона», – говорится в сообщении.
В заседании примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
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