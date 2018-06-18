РИАМО - 18 июн. Власти Подмосковья усилят работу по поиску и привлечению инвесторов, а также по созданию рабочих мест, жители региона довольны тем, что могут работать рядом с домом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с формированием благоприятного инвестиционного климата и созданием новых рабочих мест.

«Мы должны усилить работу по поиску и привлечению инвесторов, по созданию рабочих мест. В тех районах, которые мы посещали недавно, много позитивных откликов людей, которые получили работу там, где живут. Если раньше они тратили 2-3 часа на дорогу, то сегодня имеют возможность за 15 минут доехать до рабочего места и получать достойную заработную плату», — сказал Воробьев.

Ранее глава региона рассказывал, что в Подмосковье делают все, чтобы создавались новые рабочие места, чтобы человек мог получить качественную, высокооплачиваемую, достойную работу там, где живет, чтобы ему не нужно было вставать в 5 утра и тратить 2 часа на дорогу в один конец и потом возвращаться.

Московская область находится на высоких позициях в инвестиционном рейтинге, входит в десятку лучших регионов РФ.