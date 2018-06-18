РИАМО - 18 июн. Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком с 20 июня назначила дополнительные остановки трем утренним пригородным поездам Павелецкого направления МЖД, курсирующим между Москвой и станциями «Узуново» и «Ожерелье», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Электропоезд №6004, отправляющийся в 06:31 со станции «Узуново» в столицу, станет дополнительно останавливаться для посадки и высадки пассажиров на платформе «Калинина» в 09:05. Пригородным поездам №6003 Москва – Узуново (отправлением в 06:35 по выходным дням) и №6053 Москва – Ожерелье (в 06:35 – по рабочим) в график добавили остановку в 06:38 на станции «Москва-товарная-Павелецкая»», – говорится в сообщении.

Предполагается, что дополнительные остановки повысят транспортную мобильность населения. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» по адресу: http://pass.rzd.ru.