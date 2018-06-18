РИАМО - 18 июн. Благоустройство Новослободского парка начинается в Москве, в парке появятся несколько функционально-тематических зон, велодорожка, фонтан, проект благоустройства разработали совместно с жителями района, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы.

«Самый большой и любимый жителями Тверского района парк Новослободский ждет глобальная реконструкция. На территории в 3,3 гектара парковой зоны разместятся музыкальный сад, территория иллюзий, фитнес-станция и многое другое. В понедельник (18 июня – ред.) в 19:00 будет дан торжественный старт работам по благоустройству», – говорится в сообщении.

Чтобы учесть пожелания жителей, префектура совместно с дирекцией ГБУ города Москвы «Центр культуры и досуга «Парк Новослободский» проводила регулярные встречи и обсуждение проектов предстоящего благоустройства.

«В этом (2018 году – ред.) году мы существенно изменили подход к благоустройству. Опыт показал насколько важно и нужно привлекать к работе жителей, создавать инициативные группы – и не на этапе выполнения работ, а еще на стадии разработки проекта. У каждого проекта в этом году есть сложившаяся инициативная группа, помогающая нам в разработке концепций», – сказал префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский.

Новослободский парк занимает протяженный участок между Новослободской улицей, Вадковским переулком и Сущевским валом. Ранее здесь располагалась усадьба вдовы действительного тайного советника Н.В. Шепелевой. При усадебном доме был разбит английский парк, территория которого почти не претерпела изменений вплоть до настоящего времени. В парке сохранились дорожки, проложенные еще при Екатерине II, столетние дубы и липы.

Планировка парка относится к 1930-1950 годам. В послевоенное время парк, являясь внешкольным учреждением, занимался организацией работы с детьми во внеурочное время. В шестидесятые годы в одном из зданий была организована детская школа фигурного катания. Современные здания были построены в 1957-1958 годы. В 2000 году в парке осуществлена одна из первых реконструкций парков в Москве – в текущих границах было проведено комплексное благоустройство.

Проектом нынешнего благоустройства парковая территория разделена на несколько функционально-тематических зон. Будет организована велодорожка, детские зоны, зона активного отдыха, фитнесс-станция, фонтан, сад иллюзий и прочее.