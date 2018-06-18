РИАМО - 18 июн. Электробусы начнут обслуживать городские маршруты в Москве уже в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые рейсовые автобусы ЛиАЗ, закупленные ГУП «Мосгортранс», а также новые автобусы Ford Transit, закупленные коммерческой компанией-перевозчиком «Гортакси».

«Правительство Москвы завершает обновление автобусного парка столицы. Сегодня уже 90% авто­бу­сов «Мосгортранса» и 100% коммерческих авто­бусов, выходящих на городские маршруты, соответствуют новым стандартам экологии и комфорта. В ближайший год-два доведем эту цифру до 100%. А с 2021 года начнем новый этап развития наземного транспорта, заменяя классические дизель­ные автобусы на современные, экологически чистые электробусы. Первые электробусы выйдут на маршруты уже в этом году», – сказал Собянин.

Текущий цикл обновления подвижного состава ГУП «Мосгортранс» был начат правительством Москвы в 2010 году. Всего за девять лет «Мосгортранс» получит 7440 новых автобусов, в том числе 1110 автобусов в 2018 году (уже получено 539 новых автобусов).

Благодаря поставкам нового подвижного состава, автобусный парк основного городского перевозчика был обновлен на 90%. Эксплуатация автобусов экологических классов «Евро-2» и ниже в Москве полностью прекращена. Большую часть парка городского и частных перевозчиков составляют автобусы экологического класса «Евро-5».

Новые автобусы соответствуют критериям единого московского стандарта наземного городского пассажирского транспорта. В них есть система климат-контроля, поддерживающая комфортную температуру в салоне и кабине водителя. Созданы условия для комфортного проезда маломобильных граждан, работают электронные табло для информирования пассажиров, камеры видеонаблюдения, система спутниковой навигации.

Новые автобусы также обладают хорошими техническими характеристиками: низкий расход топлива, низкий уровень шума, увеличенный межремонтный пробег, стойкое лакокрасочное покрытие, высокое качество деталей и агрегатов.

В мае 2018 года правительство Москвы провело два первых аукциона на поставку электробусов. Победителями стали крупнейшие российские автопроизводители КамАЗ и «Группа ГАЗ». С каждым из них ГУП «Мосгортранс» заключил контракт на поставку 100 электробусов, 15-летнее сервисное обслуживание и установку в общей сложности 62 ультрабыстрых зарядных станций – пополнение запаса энергии электробусов будет занимать 3-6 минут. Этот контракт является крупнейшим в Европе по закупке электробусов.

Электробусы будут низкопольными, оборудованными для маломобильных пассажиров, вместимостью не менее 85 человек. Транспортные средства оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi.

Следующий аукцион на поставку 100 электробусов планируется провести в декабре 2018 года. С 2021 года правительство Москвы прекратит закупки дизельных автобусов и будет приобретать только электробусы.