РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В городском округе Люберцы с 4 по 17 июня коммунальные службы зарегистрировали и устранили 6 аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю зарегистрировано 6 аварийных ситуаций. Все они устранены в кратчайшие сроки», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в поселке Томилино произошел обрыв электрического провода. Без электроснабжения остались администрация поселка Томилино, управление ГО и ЧС. 14 июня на улице Гоголя в Люберцах между домами №№2 и 10 был зарегистрирован прорыв канализации, утечка произошла на самотечном коллекторе, которую обслуживает «Мосводоканал». На место аварии прибыла бригада АО «Люберецкий водоканал» и устранила утечку.

«На улице 8 Марта не работало уличное освещение. У дома №373/9 по Октябрьскому проспекту упавшее дерево оборвало электрические провода. В поселке Малаховка на участке рядом с домом №3 по улице Набережная упавшее дерево тоже оборвало электропровода. Электроснабжение восстановлено в кратчайшие сроки», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что 15 июня коммунальщики также оперативно устранили и проблемы с уличным освещением в поселке Томилино около домов №№3 и 5 по улице Серифимовича.