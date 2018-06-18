РИАМО - 18 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал и дальше сопровождать мероприятия по поддержке терапевтов и педиатров в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части была подчеркнута важность комплекса мероприятий, направленных на создание необходимых условий для привлечения на работу врачей и медицинских специалистов.

«Вчера мы отмечали праздник – День медицинского работника, и сегодня состоится большая встреча с врачами, с теми, кто задействован в системе здравоохранения. Я очень рассчитываю, что наш план по поддержке терапевтов, педиатров, почувствовал на себе каждый, кто вошел в нашу программу. Обращаю на это внимание и прошу дальше сопровождать все эти мероприятия», — сказал Воробьев.

В феврале этого года Воробьев в своем ежегодном обращении поручил региональному правительству проработать вопрос увеличения зарплаты врачам первичного звена. Выплаты ввели в апреле.

В Московской области также успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем. Кроме того, работает федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность.