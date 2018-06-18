РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В микрорайоне Южный подмосковных Котельников до 23 июня планируют установить ограждения на выезде из подземного паркинга, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«На прошлой неделе (11-17 июня – ред.) во время моего объезда жители микрорайона Южный попросили установить ограждения на выезде из подземного паркинга, чтобы обезопасить детей. Планируем установить до конца недели, до 23 июня», – сказал Булгаков.

Он добавил, что работы по установке начнутся в понедельник. Булгаков отметил, что также до 20 июля установят оградительные столбики возле дома №9 микрорайона Южный.