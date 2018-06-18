РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников, а также в некоторых учреждениях 19 июня отключат электроэнергию в связи с ремонтом, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«В связи с капитальным ремонтом 19 июня с 10:00 до 13:00 в первой секции и с 13:00 до 16:30 во второй секции будет прекращена подача элетроэнергии на трансформаторную подстанцию №438. Электричество отключат в микрорайоне Ковровый», – сказал Медведев.

Он добавил, что электричества не будет на центральном тепловом пункте, в детском саду «Светлячок», в спорткомплексе «Дружба», а также на рынке. Также свет отключат в магазине «Альянс», профилактории, гаражно-строительном кооперативе 52, и в домах №№10, 17-22, 25-28, 33, 35 и 38 поселка Ковровый комбинат.