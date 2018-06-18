РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В подмосковных Котельниках на время проведения чемпионата мира по футболу проживают 12 иностранных болельщиков, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации горокруга начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«В гостинице Котельников проживают 12 иностранных болельщиков. Они все из Испании. Конфликтов с русскими болельщиками у них не было», – сказал Романцев.

По словам руководителя оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Романа Медведева, за неделю (11-17 июня – ред.) от иностранцев поступило два звонка, они были справочными.

Временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков поручил реагировать на все звонки вовремя и усилить работу дежурных на время проведения мундиаля.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.