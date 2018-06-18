РИАМО - 18 июн. В ночь с 23 на 24 июня столичные школьники отметят выпускной, одна из центральных площадок праздника, парк Горького, будет закрыта с раннего утра 23 июня для подготовки к мероприятиям, вокруг парка установят дополнительное заграждение, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Ожидается, что в празднике выпускников в парке примут участие около 20 тысяч школьников из 215 образовательных организаций. Вход для зарегистрированных на портале mos.ru выпускников и сопровождающих, получивших специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом, будет открыт с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня.

«Для безопасности празднующих выпускной вечер выпускников на входе в парк Горького будет организовано три последовательных линии контроля, размещены металлодетекторы. Вход на территорию выпускники будут осуществлять в составе группы при наличии у каждого из входящих идентификационного браслета. Сама территория парка будет закрыта с 06:00 23 июня до начала праздника для проведения монтажных работ и работ по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности», — говорится в сообщении.

Вокруг парка будет установлено дополнительное ограждение. Еще одна линия безопасности будет организована на выходе с территории парка. Вчерашние школьники не смогут беспрепятственно входить и выходить с территории празднования – индивидуальные браслеты со штрих-кодами позволяют сделать это только единожды. Кроме того, если выпускник захочет выйти из парка не в составе группы, необходимо будет оформить документы, подтверждающие факт передачи выпускников встречающим их родителям или законным представителям.

Безопасность в парке обеспечат наряды частной охраны, полицейские и Росгвардия. Для медицинского обеспечения будут задействованы пять бригад скорой помощи.

«Все транспортные средства, которые будут использоваться для перевозки выпускников, разрешено заказывать только у лицензированных транспортных компаний, кроме того, будет организована проверка водителей и технического состояния транспортных средств. Для сопровождения групп выпускников будут выделены сотрудники полиции, а в месте посадки и высадки безопасность дорожного движения будет обеспечена подразделениями ГИБДД. На акватории реки Москвы, прилегающей к месту проведения мероприятия, будет организовано патрулирование катеров с дежурными сменами спасателей», — добавляется в сообщении.

Всего в праздничных мероприятиях, посвященных завершению учебного года, в ночь с 23 на 24 июня примут участие порядка 54 тысяч выпускников московских образовательных организаций: порядка 20 тысяч в парке Горького, более 16 тысяч отметят этот праздник в своих образовательных организациях и еще 19 тысяч выпускников – вне городских площадок. Государственный Кремлевский дворец примет 6 тысяч выпускников из различных регионов.

Безопасность каждого объекта праздника также обеспечат кинологи. Для пресечения попыток купания в водоемах доступ к воде со стороны набережных Москвы-реки и других водоемов будет перекрыт металлическими барьерами.

Из-за проведения чемпионата мира по футболу выпускники не смогут посетить смотровую площадку на Воробьевых горах, где сейчас расположился фестиваль болельщиков.

Кроме того, для поддержания безопасности в период проведения выпускного в Москве создадут оперативный штаб.