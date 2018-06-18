РИАМО - 18 июн. В Подмосковье по итогам работы инспекторов Госадмтехнадзора Московской области на прошлой неделе устранили более 560 нарушений в сфере благоустройства, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе (с 11-17 июня – ред.) по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 565 различных нарушений чистоты и порядка. В результате операции «Пляж» и «Береговая линия» приведены в порядок три участка береговых линий и три места отдыха у воды», - сказала Витушева.

Она добавила, что также инспекторы пресекли 21 нарушение тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по пяти фактам проведения работ без ордеров. Кроме того, ликвидировано 22 информационных носителя, размещенных без согласования.

«В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранено 53 нарушения правил чистоты и порядка», - сказала глава ведомства.

Витушева также отметила, что за этот период инспекторы Госадмтехнадзора решили вопросы по 626 обращениям граждан.