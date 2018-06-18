РИАМО - 18 июн. Компания «Аэроэкспресс» вводит в эксплуатацию еще один двухэтажный поезд, таким образом, направление между Москвой и аэропортом «Внуково» будут обслуживать только двухэтажные составы, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поезд под номером 001 был самым первым поставлен в Москву с завода швейцарского производителя Stadler, на нем проходили все сертификационные испытания. Ранее поезд базировался в депо «Аэроэкспресс» и выезжал только на испытательный полигон.

«Ввод в эксплуатацию еще одного двухэтажного состава позволит нам обеспечить максимально комфортные условия для пассажиров при поездке из аэропорта в город и обратно. Кроме того, повышенная вместительность поезда Stadler значительно увеличивает пропускную способность одного рейса. Мы всегда будем готовы к работе в условиях увеличенного пассажиропотока», – отметил исполняющий обязанности генерального директора компании «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

Таким образом, направление «Внуково» будут полностью обслуживать двухэтажные составы.

В данный момент «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных составов на направлениях «Домодедово» и «Внуково».