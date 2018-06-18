РИАМО - 18 июн. Подмосковный парламент предлагает ужесточить ответственность за ложный вызов специализированных служб, законодательная инициатива включена на рассмотрение в повестку 56-го заседания Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что подмосковный парламент планирует до конца месяца выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в КоАП РФ, которые предполагают ужесточение ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб. Речь идет о пожарной охране, полиции, скорой медицинской помощи.

«У нас в регионе по статистике из всех поступивших звонков на номер «112» (система обеспечения вызова экстренных служб – ред.) 4% являются ложными. Реагирование на ложные вызовы – это значительные материальные ресурсы. Мы предлагаем увеличить штраф для таких «телефонных хулиганов» – от 1,5 до 3 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов», – сказал Брынцалов.

По его словам, в случае повторного нарушения закона предлагается увеличить ответственность в виде штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов.

Инициативу Мособлдумы поддержал Совет законодателей России, подчеркнул глава подмосковного парламента.

В настоящий момент размер штрафа за заведомо ложный вызов специализированных служб составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей.