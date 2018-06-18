РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В микрорайоне подмосковной Балашихи на одной из улиц спилили сухой тополь по просьбе жительницы, сообщается на портале «Добродел».

Жительница микрорайона Балашиха-2 пожаловалась на портале «Добродел» на опасный тополь рядом с домом 6А на улице Объединения. По словам женщины, существует угроза падения дерева на ЛЭП и пешеходов. Местная администрация рассмотрела данное обращение.

«Произведена вырубка аварийного дерева породы тополь по адресу: Балашиха, улица Объединения, дом 6А. Фотоматериалы прилагаются», – сказал замглавы администрации Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.