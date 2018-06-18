РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Более 30 тысяч проблем жителей Балашихи решилось в период с 11 июня по 18 июня с помощью «Добродела», сообщается на портале.

«За неделю с 11 июня по 18 июня 2018 года из городского округа Балашиха поступило 91,693 тысячи жалоб. Подтверждены решения по 31,463 тысячи обращений», – говорится в сообщении.

Обращения поступили в общей сложности от более чем 29 тысяч жителей городского округа. Они касаются вопросов строительства и реконструкции автодорог, содержания многоквартирных домов, условий проезда в общественном транспорте и других.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.