РИАМО - 18 июн. На подмосковном мясоперерабатывающем комбинате в Щелкове обнаружено около 11 тонн обезличенной мясной продукции и выявлены нарушения правил сбора биологических отходов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Специалисты провели проверку мясоперерабатывающего комбината ООО МПК «ТЭРНЭРО», расположенного в городе Щелково Московской области. Инспекторы управления выявили ряд серьезных нарушений ветеринарного законодательства.

«В низкотемпературной камере хранения обнаружено 10,7 тонны мясной продукции, не имеющей идентификационных признаков и ветеринарно-сопроводительных документов, позволяющих установить производителя, дату выработки, страну происхождения. Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное хранение», – говорится в материале.

Биологические отходы на предприятии сбрасывались в контейнеры вместе с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, на прилегающей территории найдены костные ткани, свидетельствующие о ее загрязнении биологическими отходами.

Общее санитарное состояние производственных помещений комбината оценено как неудовлетворительное. Инструменты, необходимые для осуществления технологических процессов, также не проходят надлежащей санитарной обработки.

«ООО МПК «ТЭРНЭРО» привлечено к административной ответственности на общую сумму 600 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – заключается в сообщении.