РИАМО - 18 июн. Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам на должность мэра столицы в получении подписей для прохождения муниципального фильтра, сообщается на сайте совета.

«Для этого совет муниципальных образований готов обеспечить на своей площадке все условия для того, чтобы все кандидаты, представившие документы в Мосгоризбирком, смогли представить свои программы и в тесном диалоге с муниципальными депутатами обсудить ключевые вопросы, касающиеся городской жизни», — говорится в сообщении.

На мероприятие будут приглашены нотариусы, чтобы все присутствующие депутаты прямо там могли поставить свою подпись в поддержку любого из кандидатов на должность мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Для регистрации на выборах кандидатам требуется собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Выдвижение кандидатов завершится 2 июля.