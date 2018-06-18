РИАМО - 18 июн. В подмосковном Подольске построят склад готовой продукции, застройщику выдали разрешение на строительство объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство склада готовой продукции в городском округе Подольск», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Застройщиком объекта выступает ООО «Научно-производственное предприятие «Уральские минералы». Объем инвестиций составит порядка 160 миллионов рублей.

Согласно утвержденному проекту, в трехэтажном здании на площади более 11 тысяч квадратных метров разместятся складские площади под аренду, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 35 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство – до июня 2020 года.