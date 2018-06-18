РИАМО - 18 июн. В Москве ввели в эксплуатацию трехзвездочную гостиницу с атриумом, отель на 62 номера расположен недалеко от парка «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«15 июня 2018 года ООО «ЕТК-Инвест» (застройщик объекта – ред.) получил разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы в Таганском районе Москвы. Реконструкция здания с последующим приспособлением его под отель заняла почти два года. Площадь четырехэтажного здания составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров», - отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Новая гостиница относится к категории трехзвездочных, к услугам гостей 62 номера, ресторан, лобби-бар, паркинг на 11 машино-мест.

Внутренний двор п-образного здания был накрыт стеклянным куполом и превратился в атриум площадью 220 квадратных метров, где разместятся рецепшн и зал для гостей. Реконструированное здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. Управляющей компанией отеля выступит ООО «Юдашкин Хотель Групп».

Здание гостиницы в Серебряническом переулке расположено в минуте ходьбы от Серебрянической набережной и берега Яузы рядом с такими знаковыми объектами столицы, как парк «Зарядье», высотка на Котельнической набережной, Хитровская площадь, достопримечательности в районе Китай-города.

Новый отель отличает высокая транспортная доступность: станции метро «Китай-город», «Таганская» и «Чкаловская» находятся в десяти минутах ходьбы, в двух минутах езды проходит Садовое кольцо.

Архсовет Москвы рассматривал данный проект еще в 2015 году, архитекторы отмечали, что новое здание позволит восстановить разрушенный в настоящее время исторический фронт застройки со стороны Садового кольца.