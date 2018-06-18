РИАМО - 18 июн. В ночь на понедельник в столице отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, так, был превышен порог запаха по сероводороду, днем метеоусловия позволят вредным веществам рассеяться, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ночью в понедельник, а также в прошедшие выходные дни отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов. Однако уже в 10:00 понедельника максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

«Показатели достигают: оксид углерода – 0,3 предельно допустимой максимальной разовой концентрации, диоксид азота – 0,5 ПДКм.р., оксид азота – менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,5 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – до 0,1 ПДКм.р. Сероводород: в отдельных районах города в ночные часы был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен», — говорится в сообщении.

Вблизи автотрасс, по данным на 10:00, максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – 0,3 ПДКм.р., диоксид азота – 0,6 ПДКм.р., оксид азота – 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р.

В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.