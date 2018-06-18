РИАМО - 18 июн. Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, обвиняемого в покушении на сбыт более 2 килограммов наркотиков, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый вместе с неизвестным, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, намеревался сбыть крупную партию наркотиков: мефедрон, марихуану и амфетамин.

«Однако его преступный умысел не был доведен до конца – в декабре прошлого года мужчину задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота было изъято более 2 килограммов наркотиков», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.