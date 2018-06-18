РИАМО - 18 июн. Жилой комплекс площадью порядка 75 тысяч квадратных метров появится в Новомосковском административном округе столицы, он будет включать в себя спорткомплекс с залом художественной гимнастики, выставочные пространства и коммерческие помещения, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Комплекс планируют построить на территории площадью 4,4 гектара в районе поселения Десеновское поселка Ватутинки на участке 110ю, 111ю.

«В рамках проекта возведут четыре жилых дома высотой 13 этажей, многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с залом художественной гимнастики и залом для бокса, выставочными помещениями и коммерческими функциями, а также отдельно стоящее здание начальной школы, объединенное с детским садом. Общая концепция застройки предполагает единое архитектурное решение», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, жилая застройка основана на принципе «двор без машин» с благоустройством дворовых территорий. Вдоль линии фасадов, выходящих на бульвар, на первых этажах будут располагаться торговые точки.

«Архитекторы предусмотрели и благоустройство территории возле реки Десна, с которой соседствует комплекс. Для озеленения будут использоваться крупномеры. Кроме того, план застройки предусматривает технический и транспортный коридор под перспективное размещение линии скоростного трамвая», – добавил Кузнецов.

Также в прибрежной полосе предполагается организовать нерегулярное парковое пространство с благоустроенным променадом и местами для занятий спортом на открытом воздухе.