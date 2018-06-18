РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поручил администрации решить вопрос сноса бесхозного здания, в котором постоянно происходят пожары, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На территории бывшего завода Ухтомского, на улице Красная, дом №19 есть двухэтажный неэксплуатируемый объект. По словам начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павла Иванова, это здание горит за год уже пятый раз. Он добавил, что последний раз огнеборцы выезжали сюда 16 июня в 15:45, практически за восемь часов возгорание удалось ликвидировать. Иванов попросил решить вопрос со сносом этого дома. Он отметил, что в заброшенном здании поселились бомжи.

«Я поручаю моему заместителю Андрею Сырову решить вопрос с этим зданием. В первую очередь выяснить, кому оно принадлежит. Необходимо ликвидировать этот островок для сборища людей без определенного места жительства и других асоциальных личностей», – сказал Ружицкий.