РИАМО - 18 июн. Новый квартал жилого комплекса «Испанские кварталы» в Троицком административном округе Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Квартал жилого комплекса, расположенный в пяти километрах от МКАД по Калужскому шоссе, включает в себя три дома переменной этажности (6-13 этажей) суммарной общей площадью 21,9 тысячи квадратных метров. Общее количество квартир – 321.

«По информации ГК «А101», к моменту ввода в эксплуатацию зданий все квартиры проданы. Это свидетельствует о высокой привлекательности объектов жилой недвижимости в ТиНАО», – отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

ЖК «Испанские кварталы» состоит из двух районов. Строительство первого, состоящего из 14 кварталов, планируется полностью завершить в 2019 году. Весной 2018 года ГК «А101» приступила к строительству второго, который состоит из семи кварталов и отдельно стоящих домов-башен. Оба района связаны между собой пешеходными и велосипедными маршрутами.

В непосредственной близости от ЖК расположен детский сад и проектируемый образовательно-спортивный кластер, включающий в себя школу, детский сад и спортивную инфраструктуру общего пользования.

Квартал окружен прогулочными зонами. Вскоре там появятся детские площадки, оснащенные новым технологичным игровым и спортивным оборудованием. Каждая игровая зона будет включать в себя качели-балансиры, парковые диваны, карусель, разнообразное спортивное снаряжение. Детские игровые зоны будут оборудованы мягким безопасным покрытием.

«Создание комфортной среды для проживания - одно из требований, предъявляемых мэром города Сергеем Собяниным к застройщикам в новой Москве», – подчеркнул Жидкин.