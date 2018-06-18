РИАМО - 18 июн. Новый подземный пешеходный переход длиной 50 метров через улицу Наметкина появится в районе Обручевский Юго-Западного округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявило открытый конкурс на определение организации, которая выступит техническим заказчиком и выполнит проектно-изыскательские работы по строительству пешеходного перехода через улицу Наметкина.

«Победителю конкурса предстоит выполнить проектно-изыскательские работы по строительству подземного пешеходного перехода длиной 50 метров и шириной от 4 до 6 метров. Переход будет оснащен двумя лестничными сходами по 20 метров и двумя пандусными сходами по 60 метров», – говорится в материале.

Стены тоннельной части, лестничных и пандусных сходов, парапетов пешеходного перехода будут обработаны антивандальным покрытием. Также будет установлена автоматизированная система снегоудаления.

Для инвалидов по зрению предусмотрена установка напольных тактильных указателей.

Продолжительность проектирования не должна превышать 10 месяцев с момента заключения государственного контракта. Начальная (максимальная) цена контракта – 9,08 миллиона рублей. Подведение итогов конкурса намечено на 5 июля 2018 года.