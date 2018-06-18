РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. Жителей Королева 23 июня научат йога-массажу и славянской гимнастике на празднике, посвященном международному дню йоги, сообщается на сайте центра «Аура».

Открытый фестиваль, посвященный международному дню йоги, пройдет в Королеве у Мемориала Славы с 16:00 до 20:00. Мероприятие организовано клубом «Аура» при поддержке отдела по работе с молодежью городской администрации и совета молодых ученых и специалистов.

«В программе фестиваля 23 июня: мастер-классы по йоге различных направлений, славянская гимнастика, тайцзи-цуань, цигун, пилатес, индийские танцы, мехенди для желающих, обучение йога-массажу, трансформационные игры, маркет органик продуктов и эко-косметики, музыкальная площадка и феерическая гонг-медитация в финале», – говорится в сообщении.

Прийти на праздник могут все желающие, вход на мероприятие будет свободным.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня, начиная с 2015 года. Целью праздника является информирование общественности о преимуществах занятия йогой.