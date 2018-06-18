РИАМО - 18 июн. Водитель такси, который стал виновником ДТП на Ильинке в центре Москвы, оказался бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону, он только недавно начал водить такси, пишет «Московский комсомолец».

Авария, в которой пострадали восемь человек, произошла вечером 16 июня. В настоящее время в больницах остаются трое пострадавших, остальных медики выписали. По факту ДТП возбудили дело по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Личность водителя была установлена по водительскому удостоверению. Им оказался 28-летний Анарбек улуу Чынгыз, выходец из Республики Кыргызстан. Мужчина по криминальным базам нигде не засветился и даже не нарушал ПДД, водительский стаж у него с 2013 года. Помимо всего прочего, горе-таксист отрицал пристрастие к алкоголю и заявил, что, наоборот, профессионально занимается спортом. Подтверждение этому «МК» нашел в официальной группе Федерации ММА и панкратиона КР — в 2017 году он стал бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону, соревнования проходили осенью прошлого года в Сочи», - говорится в статье.

Водитель рассказал правоохранителям, что никого давить не хотел. По его словам, он заснул за рулем и, следуя в потоке, нажал вместо тормоза педаль газа.

Как рассказала родственница водителя, живущая в Подмосковье, раньше мужчина работал в магазинах и поваром-сушистом. Он придерживается ислама и не употребляет алкоголь. По словам родственников, он взял машину в аренду недавно и водил такси сравнительно недолго. Мужчина жаловался матери, что не высыпается, но не бросал работу.

«Автомобиль, на котором он совершил наезд на пешеходов, принадлежит некой питерской фирме ООО «Контрол лизинг», фактический адрес которой в Москве связан с фирмой ООО «Чек поинт». Адрес последней организации полицейские так и не установили», - добавляется в материале.

Как отметил председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин, для водителя такси 14-18-часовой рабочий день уже стал нормой, это связано с работой агрегаторов, которые занижают цену за поездку или договариваются с водителями на определенное количество рабочих часов по фиксированной цене.

«Мы направляли письмо с обоснованием этой проблемы в Минтруд, но ответа пока не последовало. Если ничего не изменится, то такие происшествия участятся», - добавил Щербинин.

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