РИАМО - 18 июн. В Москве сервис «Яндекс.Такси» приостановил сотрудничество с таксопарком, сотрудником которого является обвиняемый в наезде на пешеходов на улице Ильинке таксист, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Мы шокированы случившимся. Обвиняемый в происшествии водитель нашего партнера – таксопарка «Чекпоинт» – по всей видимости, не справился с управлением автомобиля. Таксопарк сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы полностью разобраться в ситуации. Мы приостановили сотрудничество с «Чекпоинтом» – его водители сейчас не могут выполнять заказы пользователей «Яндекс.Такси», - сказал собеседник агентства.

Вечером 16 июня на улице Ильинке в центре Москвы водитель такси совершил наезд на группу пешеходов. Водитель – гражданин Киргизии - задержан. В аварии пострадали восемь человек.

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