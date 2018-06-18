РИАМО - 18 июн. Компании ООО «Ступинская платная дорога» ООО «Шатурская платная дорога», ООО «Сергиево-Посадская платная дорога», входящие в группу «Платная дорога», заключили с правительством Московской области три концессионных соглашения о строительстве путепроводов через железнодорожные пути в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Новые инфраструктурные объекты появятся в наиболее проблемных местах пересечений автомобильных и железных дорог в Ступине, Шатуре и Сергиево-Посадском районе Московской области», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Новый путепровод вблизи платформы «Желтиково» в Сергиево-Посадском районе обеспечит прямое сообщение между Сергиевым Посадом и Дмитровым. Создаст удобные маршруты между Ярославским шоссе, городским поселением Хотьково и населенными пунктами, расположенными севернее железнодорожного переезда, а также позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Хотьково-Озерецкое-Костино-Дмитров.

«Строительство путепровода в поселке городского типа Малино Ступина позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Малино-Панино и обеспечит прямое сообщение между федеральными дорогами А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо), а также между городом Бронницы и городским округом Ступино», — добавляется в сообщении.

Новый автодорожный путепровод в деревне Новосидориха обеспечит прямое сообщение между городским округом Рошаль и городским округом Шатура, удобный доступ к А-108 (Большое московское кольцо) и Егорьевскому шоссе, позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха.

«Перечисленные объекты повысят безопасность дорожного движения и значительно улучшат транспортную ситуацию в регионе. Срок действия концессионных соглашений – 25,5 лет», – добавил Буцаев.

Общий объем частных инвестиций в проекты составит порядка 2 миллиардов рублей. После завершения строительства объекты будут переданы в собственность Московской области.

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