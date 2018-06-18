РИАМО - 18 июн. В понедельник в столице может быть установлен температурный рекорд 2018 года, предыдущий был зафиксирован в Москве 2 мая, тогда температура составила 26,7 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня, по нашим прогнозам, температура днем в столице ожидается плюс 27-29 градусов, и с высокой степенью вероятности можно утверждать, что сегодняшний день будет самым теплым в этом году», — говорится в сообщении.

Максимальная с начала 2018 года температура воздуха была зафиксирована в столице 2 мая, столбики термометров на метеостанции ВДНХ тогда достигли отметки 26,7 градуса.